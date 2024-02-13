Новий день – нова червона сукня: прессекретарка Байдена у короткому вбранні прийшла на роботу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр обожнює червоний, тому у її гардеробі є чимало речей цього кольору.

Вчора ми розглядали образ Карін у червоній рельєфній сукні з коміром, пікантним декольте і короткими рукавами, а сьогодні вона продемонструвала на пресбрифінгу вже новий лук у цьому відтінку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр була одягнена у коротку сукню з круглим вирізом і рукавами-ліхтариками, яку вона скомбінувала з улюбленими оксамитовими бежевими туфлями на шпильках і з ремінцями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Зачіска з локонами, макіяж із персиковими тінями, елегантні сережки з перлами та діамантами і срібний браслет завершили аутфіт прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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