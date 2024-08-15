Новий день – новий образ: прессекретарка Байдена у рожевому костюмі вийшла до журналістів

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр любить експериментувати зі своїм стилем. Щодня вона демонструє нові ділові луки.

Цього разу Карін прийшла на брифінг у Вашингтоні у ніжному аутфіті. На ній був рожевий штанний костюм, який вона скомбінувала зі світлішою на тон блузкою з драпуванням і V-подібним вирізом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Незмінними залишилися у прессекретарки об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із димчасто-персиковими тінями і рожевою помадою, золоті сережки-кільця з камінням і срібний браслет.

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на пресбрифінгу у романтичній білій блузці з рюшами на широкому комірі, коричнево-чорними ґудзиками і рукавами-ліхтариками.

Читайте також:

Ділові образи прессекретарки Білого дому – Карін Жан-П’єр (22 фото)