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Новий день – новий образ: прессекретарка Байдена у рожевому костюмі вийшла до журналістів

Новий день – новий образ: прессекретарка Байдена у рожевому костюмі вийшла до журналістів

Новий день – новий образ: прессекретарка Байдена у рожевому костюмі вийшла до журналістів

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр у монохромному образі прийшла на роботу.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр любить експериментувати зі своїм стилем. Щодня вона демонструє нові ділові луки.

Цього разу Карін прийшла на брифінг у Вашингтоні у ніжному аутфіті. На ній був рожевий штанний костюм, який вона скомбінувала зі світлішою на тон блузкою з драпуванням і V-подібним вирізом.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Незмінними залишилися у прессекретарки об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із димчасто-персиковими тінями і рожевою помадою, золоті сережки-кільця з камінням і срібний браслет.

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр з'явилася на пресбрифінгу у романтичній білій блузці з рюшами на широкому комірі, коричнево-чорними ґудзиками і рукавами-ліхтариками.

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