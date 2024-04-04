Новий день – новий образ: прессекретарка Байдена у вогняно-червоній мінісукні з'явилася на роботі

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр любить одягати на роботу яскраві вбрання. От і цього разу вона з'явилася на черговому пресбрифінгу у Білому домі у яскравому луку.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На Карін була мінісукня вогняно-червоного кольору з короткими рукавами, яка добре сиділа на її стрункій фігурі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Як завжди, прессекретарка зробила об'ємне укладання з локонами і макіяж із персиковими тінями. У вухах у неї були золоті сережки з камінням, а на руці – улюблений срібний браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр на церемонію у Беверлі-Гіллз прийшла у пудровій асиметричній сукні максі з драпуванням.

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