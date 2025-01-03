Новий фільм від Меган: дружина принца Гаррі представила тизер у своєму Instagram

Герцогиня Сассекська готує новий серіал для Netflix та представила у своєму Instagram його тизер.

У відео є кілька різних кадрів, на яких герцогиня знімається у гарному будинку, коли готує їжу.

Меган Маркл на обкладинці її шоу для Netflix / Фото: instagram.com/netflix

"Я така рада поділитися цим з вами! Сподіваюся, вам сподобається шоу так само, як мені сподобалося його знімати. Бажаю вам усім фантастичного Нового року! Дякую нашій чудовій команді та команді @netflix. Більш ніж вдячна за підтримку — і веселощі!" – написала герцогиня Сассекська.

Серіал, очевидно, буде заснований на способі життя, відповідно до її бренду, який вона запустила минулого року під назвою American Rivera Orchard. Він буде присвячений її пристрастям, таким як їжа, садівництво, оздоровлення, якісний час із близькими та багато іншого.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Меган Маркл осоромилася в підписі свого блогу.

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