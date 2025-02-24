Новий імідж принца Вільяма: якою була реакція його дружини – принцеси Кейт

Новий імідж принца Вільяма став одним із найбільш обговорюваних королівських моментів минулого року.
Вперше з бородою принц Вільям з'явився на публіці у листопаді 2024 року. Багато королівських шанувальників були здивовані такою зміною іміджу майбутнього короля.
Колишній секретар зв'язків із громадськістю принца Вільяма Джейсон Кнауф поділився кількома відвертостямиу спеціальному випуску програми "60 хвилин в Австралії", зокрема і про те, як принцеса Кейт відреагувала на те, що її чоловік Вільям вирішив відростити бороду, пише Hello!.
"Якби вона їй не подобалася, її не було б. Я можу вам це сказати!", — так відповів пан Кнауф про реакцію принцеси Уельської на бороду принца Уельського.
Відтоді принц Уельський продовжує носити бороду і почувається в новому іміджі дуже комфортно. Раніше, нагадаємо, ми розповідали, як принцу Вільяму не дозволяли раніше носити бороду і як вони з братом Гаррі посварилися через рішення королеви Єлизавети II щодо бороди молодшого з них.
Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд король Чарльз III мав у юності з бородою.
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