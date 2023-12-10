Новий образ герцогині Единбурзької Софі розкритикували шанувальники: що їм не сподобалося

Герцогиня Единбурзька Софі на різдвяному концерті принцеси Уельської мала чарівний вигляд, але шанувальники не оцінили її образ.

Софі одягла трикотажну фактурну сукню молочного відтінку від бренду ME+EM, у якої були довгі рукави та висока горловина. Сукню герцогиня поєднувала з довгим блакитним пальтом від бренду Suzannah London і носила його розстебнутим. Вбрання було доповнене коричневою шкіряною сумкою через плече з шипами Isabel Marant і коричневими черевиками із замші вище коліна від Gianvito Rossi.

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

У Instagram образ Софі назвали "модною катастрофою":

"Волосся в безладі, черевики надто повсякденні, надто важкі і не того кольору", — так написав один із користувачів соцмережі про образ герцогині.

Інший користувач додав: "Погане поєднання синього пальта та коричневих черевиків. Софі слід було одягнути пальто кремового кольору, що підходить до її сукні, або відмовитися від коричневого".

Також підписники зійшлися на думці, що Софі невдало підібрала колір пальта під колір її кремової сукні, пише express.

"Кремова сукня чудова, але чому небесно-блакитне пальто? Вибирайте коричневе або кремове пальто", — пише ще один дописувач.

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

"Сукня і пальто заслуговують на більш елегантну сумку і взуття".

Також деякі зазначили, що образ Софі більше підійшов би до денного заходу, а не до вечірнього.

Не секрет, що у герцогині Единбурзької немає стиліста, який займався б її стилем і образами, а всі вбрання вона підбирає собі сама.

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

А ось, хто сяяв на концерті так це принцеса Уельська Кетрін і принцеса Йоркська Беатріс.

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