Новий образ Кейт: експертка зі стилю пояснила тонке послання принцеси Уельської

Принцеса Уельська з'явилася в новому ролику в смугастому топі від Ralph Lauren.

Експертка за стилем Даніель Роджерс-Кларк із Give Good Dress ексклюзивно розповіла Express.co.uk про те, який сенс був закладений у смугастому топі з довгими рукавами від Ralph Lauren, який одягла принцеса Кейт у відеоролику, де вони із чоловіком принцом Вільямом звернулися до спортсменів.

"Коли бачиш Кейт у звичній та доступній манері спілкування, це дає громадськості впевненість у тому, що принцеса почувається добре і відновлюється після боротьби з раком".

Експертка пояснила, що шанувальники моди зауважать, що Кейт уже носила цей топ. "Бретонська смужка давно вважається уособленням невимушено розкішного денного образу. Кейт часто носить смугастий топ як символ звичності та нормальності. Це розслаблений, доступний і відомий стиль".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Раніше Кейт вирішила одягнути смугастий топ під час свого емоційного відео, в якому вона повідомила публіці про свій діагноз раку та про те, що вона проходить курс профілактичного лікування.

"У своєму емоційному відео про рак у березні принцеса Уельська була одягнена в джемпер у бретонську смужку від Erdem, вона явно почувалася комфортно в цьому тепер уже фірмовому повсякденному вбранні", — каже експертка.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А також експертка зазначає, що у тому, що Кейт носить бретонські смужки, є "прямий натяк" на Олімпійські ігри, які проходили у Парижі.

"Бретонські смуги були введені 1858 року як уніформа французького флоту. Знаменита французька модельєрка Коко Шанель наприкінці 1900-х років переробила класичну темно-синю бретонську сорочку, яку потім носила під час літніх канікул на французькому узбережжі".

Здивував публіку і принц Вільям, він з'явився в ролику з бородою, що відросла.

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