"Новий рік по-українськи": Володимир і Олена Зеленські показали миле фото біля ялинки

Президентське подружжя привітало всіх українців із прийдешнім Новим роком і побажало життя та наснаги тим, хто захищає вільне і безпечне майбутнє усього світу.

Володимир і Олена Зеленські опублікували в Instagram спільний допис. На світлині президентське подружжя зазнімковане на тлі ялинки. Перша леді ніжно обіймає чоловіка ззаду, а він її міцно тримає за руку.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Новий рік по-українськи – коли не тільки вітаємо, а й діємо. Не тільки бажаємо, а й робимо все, щоб побажання здійснились.

Ми, українці, як ніхто, знаємо, що краще завтра не настає саме, бо кожне своє завтра ми відстоюємо власноруч. І тому наш новий рік буде таким, яким ми його хочемо та зробимо. Не лише новорічне, а й цілорічне диво – це всі ви: рішучі, відповідальні, небайдужі й дієві. Життя та снаги людям, які захищають вільне й безпечне майбутнє – не лише власне, а й усього світу", – зазначено у дописі.

Олена постала на фото у красивій вишиванці, створеній у техніці "біле по білому", яку скомбінувала з чорним низом. Президент був одягнений у світшот кольору хакі і чорні штани.

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