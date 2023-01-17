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Новий статус зобов'язує: Михайло Мудрик з'явився на лондонському стадіоні у куртці Gucci та шарфі Louis Vuitton

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Новий статус зобов'язує: Михайло Мудрик з'явився на лондонському стадіоні у куртці Gucci та шарфі Louis Vuitton

Михайло Мудрик / Фото: Getty Images

Трансфер українського футболіста та гравця "Шахтаря" Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" став найдорожчим в історії українського футболу і склав 100 мільйонів євро.

Спортсмен має відповідати своєму статусу, і Михайло це, схоже, добре розуміє. Скромний хлопець із міста Краснодар, Харківської області, з'явився на трибунах стадіону "Стемфорд Брідж" у світлому костюмі від Nike, куртці Gucci (схожа на сайті бренду коштує близько 2 тисяч доларів) та з чорним шарфом Louis Vuitton на шиї (його приблизна вартість близько 500 доларів).

Михайло Мудрик та Даріо Срна (праворуч) / © Getty Images
Михайло Мудрик та Даріо Срна (праворуч) / Фото: Getty Images
Шарф Louis Vuitton / © uk.louisvuitton.com
Шарф Louis Vuitton / Фото: uk.louisvuitton.com
Куртка Gucci / © gucci.com
Куртка Gucci / Фото: gucci.com

У вухах Мудрика ми також помітили сережки-цвяшки з прозорим камінням, мабуть, діамантами. До переходу до англійського клубу Михайло, схоже, ретельно готувався. Раніше спортсмен не був помічений із сережками у вухах. Втім, нічого дивного в бажанні трохи змінити імідж немає, адже багато топових гравців, ті ж самі Кріштіану Роналду або Девід Бекхем робили на старті своєї кар'єри те саме. Кріштіану і зараз виходить на поле з діамантами у вухах.

Михайло Мудрик / © Getty Images
Михайло Мудрик / Фото: Getty Images

На стадіон "Стемфорд Брідж" Мудрик вийшов із прапором України на плечах. Гравця представили у перерві матчу, на якому "Челсі" зустрічалися з "Крістал Пелас".

Михайло Мудрик на стадіоні
Михайло Мудрик на стадіоні "Стемфорд Брідж" / Фото: Getty Images

Чи побачимо ми Мудрика в лондонському світському суспільстві найближчим часом, поки що важко сказати, адже, очевидно, що амбітний спортсмен налаштований на роботу і нові досягнення. І мріє, як і Андрій Шевченко стати володарем "Золотого м'яча".

До речі, нагадаємо, "Челсі" 2006 року віддав 43,8 млн. євро за Андрія Шевченка, а ще один український футболіст — Олександр Зінченко — перейшов із "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" приблизно за 35 млн. євро. Боровся "Арсенал" і за Мудрика, але ці перегони виграв клуб "Челсі".

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Дата публікації
Перегляди
436
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