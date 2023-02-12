Новий титул для Камілли: що зміниться для королеви-консорта після коронації короля Чарльза III

6 травня 2023 року король Чарльз III та його дружина королева-консорт Камілла будуть короновані у Вестмінстерському абатстві.

Все, що ми знаємо про цей історичний день, ми вже збирали для вас у спеціальному матеріалі. Цього дня 74-річний Чарльз офіційно стане монархом, а на його голову буде покладено корону Святого Едуарда.

Коронація короля Чарльза ІІІ / Фото: Getty Images

Його дружину 75-річну Каміллу також буде короновано на службі, яку проведе архієпископ Кентерберійський. А після коронації Камілла може здобути інший титул. Вона називатиметься вже не королевою-консортом, а просто королевою Каміллою, хоча в пресі її вже давно називають саме так.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Те саме сталося з покійною матір'ю королеви Єлизавети II — Єлизаветою Боуз-Лайон, яка після смерті її чоловіка короля Георга VI стала іменуватися королевою Єлизаветою або її ще називали королева мати Єлизавета.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

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