Новий удар для Меган Маркл: кузини принца Гаррі зробили гучну заяву

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери оголосили про запуск конкуруючого бренду, який продаватиме вино.

Молодші дочки графа Чарльза Спенсера (брата принцеси Діани ) та кузини принца Гаррі оголосили про запуск власного бренду рожевого вина під назвою "Lala V".

Однак, як пише express.co.uk, це може спричинити обурення у герцогині Сасекської Меган, дружини принца Гаррі, яка також планувала продавати вино під своїм брендом As Ever.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

"Є щось справді особливе в проєктах, які ми з Елізою запускаємо цього літа. Ми працюємо над брендом рожевого вина під назвою Lala V — це гра слів на дитячому прізвиську Елізи Lala і французькому слові, що означає життя vie", — пояснила дівчина.

Вона також детально пояснила ідею напою: "Бренд покликаний уособлювати joie de vivre — радісний достаток життя. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вирушити в цю подорож разом", — говорить Спенсер про майбутню роботу з сестрою.

Не секрет, що Меган Маркл має особливу пристрасть до вина. А її блог, який вона вела до заміжжя з принцом Гаррі, називався The Tig, на честь одного з її улюблених італійських червоних вин Tignanello.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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