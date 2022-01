Новий вихід королівської пари: Кейт та Вільям відвідали серію заходів

Герцог та герцогиня Кембриджські потішили публіку новим виходом, відвідавши одразу кілька організацій.

Вчора подружжя Кембриджських приїжджало до громадської лікарні Клітеро в Ланкаширі. Кейт та Вільям приїхали до лікарні, щоб дізнатися про проблеми, з якими стикаються медичні працівники у сільській місцевості перед пандемією, та зрозуміти, як NHS Charities Together підтримує психічне здоров'я передової робочої сили. Герцог та герцогиня стали спільними покровителями NHS Charities Together у грудні 2020 року.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Кембриджські зустрілися з лікарями загальної практики, медсестрами та іншими людьми, які працюють по всій спільноті, щоб зрозуміти їхній досвід і привітати їх з тим, що вони продовжують забезпечувати високий рівень догляду за літніми та хворими пацієнтами у лікарні та сільській місцевості, пише Hello! Вільям і Кейт познайомилися з собакою Алфі — абрикосовим цуценям кокапу, якого навчатимуть як собаку-терапевта, щоб допомагати пацієнтам та колегам у лікарні. Кетрін назвала цуценя "дуже милим".

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Відомо, що Кембриджі люблять собак і раніше у них був англійський кокер-спаніель на прізвисько Лупо. Він помер у листопаді 2020 року, але незабаром брат герцогині Джеймс Міддлтон подарував сім'ї ще одного спаніеля, восьмимісячного цуценя, ім'я якого поки що не розголошується.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Кейт цього дня мала чудовий вигляд, вона була одягнена у верблюже пальто з кашемірової вовни обмеженого випуску від Massimo Dutti, яке вона одягла поверх водолазки верблюжого кольору та спідниці від Iris & Ink та доповнила лук високими замшевими чоботями від Saint Laurent на підборах. Легкий макіяж, укладання локонами та від сережки від Missoma завершували образ герцогині.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Далі герцог та герцогиня Кембриджські вирушили до міста Бернлі, де відвідали благодійну організацію Church on the Street. Її засновник пастор Мік Флемінг у минулому був торговцем наркотиками, але завдяки вірі став на правильний життєвий шлях і вирішив допомагати нужденним. Організацію Church on the Street він заснував 2019 року і з того часу допомагає бездомним та бідним мешканцям Бернлі.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Під час візиту до Church in the Street Кетрін взяла на руки тримісячну дівчинку Анастасію, а принц Вільям пожартував дивлячись на дружину: "Не підкидайте їй ідей!". Так що навряд чи Кембриджі ще заведуть дітей, схоже що принца Вільяма цілком влаштовує становище батька трьох.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

