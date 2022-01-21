Новий вихід королівської пари: Кейт та Вільям відвідали серію заходів

Герцог та герцогиня Кембриджські потішили публіку новим виходом, відвідавши одразу кілька організацій.
Вчора подружжя Кембриджських приїжджало до громадської лікарні Клітеро в Ланкаширі. Кейт та Вільям приїхали до лікарні, щоб дізнатися про проблеми, з якими стикаються медичні працівники у сільській місцевості перед пандемією, та зрозуміти, як NHS Charities Together підтримує психічне здоров'я передової робочої сили. Герцог та герцогиня стали спільними покровителями NHS Charities Together у грудні 2020 року.
Кембриджські зустрілися з лікарями загальної практики, медсестрами та іншими людьми, які працюють по всій спільноті, щоб зрозуміти їхній досвід і привітати їх з тим, що вони продовжують забезпечувати високий рівень догляду за літніми та хворими пацієнтами у лікарні та сільській місцевості, пише Hello! Вільям і Кейт познайомилися з собакою Алфі — абрикосовим цуценям кокапу, якого навчатимуть як собаку-терапевта, щоб допомагати пацієнтам та колегам у лікарні. Кетрін назвала цуценя "дуже милим".
Відомо, що Кембриджі люблять собак і раніше у них був англійський кокер-спаніель на прізвисько Лупо. Він помер у листопаді 2020 року, але незабаром брат герцогині Джеймс Міддлтон подарував сім'ї ще одного спаніеля, восьмимісячного цуценя, ім'я якого поки що не розголошується.
Кейт цього дня мала чудовий вигляд, вона була одягнена у верблюже пальто з кашемірової вовни обмеженого випуску від Massimo Dutti, яке вона одягла поверх водолазки верблюжого кольору та спідниці від Iris & Ink та доповнила лук високими замшевими чоботями від Saint Laurent на підборах. Легкий макіяж, укладання локонами та від сережки від Missoma завершували образ герцогині.
Далі герцог та герцогиня Кембриджські вирушили до міста Бернлі, де відвідали благодійну організацію Church on the Street. Її засновник пастор Мік Флемінг у минулому був торговцем наркотиками, але завдяки вірі став на правильний життєвий шлях і вирішив допомагати нужденним. Організацію Church on the Street він заснував 2019 року і з того часу допомагає бездомним та бідним мешканцям Бернлі.
Під час візиту до Church in the Street Кетрін взяла на руки тримісячну дівчинку Анастасію, а принц Вільям пожартував дивлячись на дружину: "Не підкидайте їй ідей!". Так що навряд чи Кембриджі ще заведуть дітей, схоже що принца Вільяма цілком влаштовує становище батька трьох.
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