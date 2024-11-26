Новий вихід принцеси Уельської: Букінгемський палац оголосив подробиці

25 листопада Букінгемський палац оголосив, що 42-річна принцеса Кейт приєднається до свого чоловіка у вівторок, 3 грудня, щоб вітати еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та його дружину Її Високість шейху Джавахер бінт Хамад бін Сухайм Аль Тані в перший офіційний день їхнього дводенного державного візиту до Великої Британії.

За даними палацу принцеса Уельська візьме участь в офіційній церемонії привітання, яка традиційно розпочинається в резиденції гостей, після чого відбудеться Конногвардійський парад і привітання від короля Чарльза та королеви Камілли, а також обід в Букінгемському палаці.

Принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

На жаль, на вечірньому банкеті у Букінгемському палаці принцеса Кейт не з'явиться. Нагадаємо, зараз принцеса зосереджена на підготовці свого четвертого різдвяного концерту Together at Christmas, він відбудеться 6 грудня у Вестмінстерському абатстві.

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