Новий вихід сестер: племінниці принцеси Діани відвідали королівські кінні перегони

Племінниці принцеси Діани – леді Еліза та леді Амелія Спенсер відвідали королівські кінні перегони в Аскоті.

29-річні сестри-близнючки з'явилися на публіці в ансамблях Michael Kors. Леді Амелія одягла сукню-міді з крепдешина та органічного шовку з довгими рукавами з колекції Michael Kors весна-літо 2022 і доповнила вбрання бежевим капелюшком з чорною вуаллю від Jane Taylor, чорними сатиновими човниками та сумкою на короткій ручці.

Леді Еліза та Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

А її сестра-близнюшка леді Еліза Спенсер одягла чорний топ і спідницю-міді в принт теж від Michael Kors, доповнивши образ чорними босоніжками на підборах і сумкою-бочечком на короткій ручці. Талію Елізи підкреслював широкий шкіряний пояс, а також вона була в чорному капелюсі з вуаллю.

Обидві сестри зробили лаконічні зачіски та макіяжі та доповнили образи світлими манікюрами та дорогоцінними прикрасами.

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Нагадаємо, королівські кінні перегони відвідала також дочка принцеси Маргарет — леді Сара Чатто. Улюблена племінниця королеви мала дуже скромний вигляд.

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