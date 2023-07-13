Новий вихід у Вільнюсі: Олена Зеленська підкреслила струнку фігуру чорною сукнею з білим коміром

Олена Зеленська у межах поїздки до Литви зустрілася з першими леді і джентльменами різних країн світу, а також відвідала Український центр у Вільнюсі, де поспілкувалася з українськими вимушеними переселенцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зазначила, що ініційований нею черговий, третій Саміт перших леді та джентльменів, який відбудеться цьогоріч 6 вересня, буде присвячений ментальному здоров'ю у світі, адже воно не має кордонів.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена також зазначила, що започаткований нею Саміт як перша така професійна спільнота у світі важливий саме зараз.

"Кожна із нас – чи то перша леді, чи то вимушена переселенка – на своєму місці щодня, щохвилини впливає на те, яким стає світ, чи буде він кращим і безпечнішим місцем для наших батьківщин і народів", - наголосила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час зустрічі перша леді продемонструвала гарний образ у класичних кольорах. На ній була чорна сукня міді від українського бренду the COAT із білим коміром і білими манжетами. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Олени.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій аутфіт Зеленська доповнила чорними туфлями на шпильках. До вбрання вона прикріпила жовту квітку із синьою серединкою. Ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили вишуканий лук Олени.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на неформальній вечері у Президентському палаці у Вільнюсі Олена Зеленська постала у синьому вбранні цікавого крою від української дизайнерки Лілії Літковської. На грудях вбрання було вишите птахами.

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