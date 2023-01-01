Новий виклик для королівської родини: Меган Маркл слідом за Гаррі збирається видати власні мемуари

Після мемуарів принца Гаррі, які мають вийти 10 січня, з'явилася інформація, що його дружина Меган Маркл теж має намір написати власну відверту книжку. Немає сумнівів, що вона буде популярна і принесе герцогині непоганий дохід.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Як повідомляє Daily Mail, герцогиня Сассекська планує власну відверту книжку відразу після випуску мемуарів її чоловіка Гаррі, які називаються "Запасний". Її книжка, як стверджують експерти, не завдасть надто великої шкоди королю Чарльзу III, але буде більшою мірою спрямована на критику принца Вільяма. А деякі інсайдери переконані, що після одкровень Меган, брати Гаррі та Вільям більше ніколи не зможуть примиритися. Не виключено, що багато цікавого Меган може написати і про Кейт, принцесу Уельську.

Нагадаємо, після того, як Гаррі та Меган випустили свій фільм на Netflix, де розповіли історію знайомства та життя в королівській родині багато хто побоюється, що книжка принца справить ще більше суперечок та неприємностей для королівської родини. Що вже казати про книжку герцогині Сассекської. Повідомляється, що 2021 року пара підписала контракт на чотири книжки з видавництвом Penguin Random House.

Меган і Гаррі з Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Принц Гаррі отримав аванс за свою автобіографію у розмірі 20 мільйонів доларів. Меган уже випустила свою дитячу книжку The Bench у тому ж видавництві, і ходять чутки, що пара працює над книжкою про здоров'я. Наразі вважається, що загадковою четвертою роботою стане автобіографія Меган.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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