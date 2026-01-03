Нову першу леді Нью-Йорка критикують за дорогі чоботи: скільки коштує її взуття і до чого тут політика

Рама Дуваджі та Зоран Мамдані / © Associated Press

Реклама

Причиною дискусії стала 28-річна дружина Мамдані — художниця Рама Дуваджі.

Рама Дуваджі та Зоран Мамдані / © Associated Press

Жінка прийшла на присягу свого чоловіка в гострих чоботях від бренду Miista зі шнурівкою ззаду. Вартість такої пари становить 630 доларів і вона не є доступною, а на думку багатьох коментаторів, цей розкішний образ суперечив іміджу політика, який позиціонував себе як «звичайну людину».

Рама Дуваджі / © Associated Press

Взуття Рами Дуваджі / © Associated Press

Однак через розголос у Мережі і обурливі коментарі, стилістка Рами Габріелла Карефа-Джонсон вимушена була прокоментувати ситуацію. За її словами, чоботи бренду Miista вона взяла у оренду в магазині Frankie для своєї клієнтки.

Реклама

На наступний день — 1 січня 2026 року відбулася інавгурація мера. Для нової першої леді міста її стилістка обрала коричневе пальто з високим коміром, великими ґудзиками, оздоблене штучним хутром на манжетах та подолі — цей виріб створений на замовлення палестино-ліванською дизайнеркою Синтією Мерхедж з Renaissance Renaissance.