Нову першу леді Нью-Йорка критикують за дорогі чоботи: скільки коштує її взуття і до чого тут політика
Не встиг 34-річний новообраний мер Нью-Йорка Зоран Мамдані обійняти свою посаду, як вже викликав невдоволення суспільства.
Причиною дискусії стала 28-річна дружина Мамдані — художниця Рама Дуваджі.
Жінка прийшла на присягу свого чоловіка в гострих чоботях від бренду Miista зі шнурівкою ззаду. Вартість такої пари становить 630 доларів і вона не є доступною, а на думку багатьох коментаторів, цей розкішний образ суперечив іміджу політика, який позиціонував себе як «звичайну людину».
Однак через розголос у Мережі і обурливі коментарі, стилістка Рами Габріелла Карефа-Джонсон вимушена була прокоментувати ситуацію. За її словами, чоботи бренду Miista вона взяла у оренду в магазині Frankie для своєї клієнтки.
На наступний день — 1 січня 2026 року відбулася інавгурація мера. Для нової першої леді міста її стилістка обрала коричневе пальто з високим коміром, великими ґудзиками, оздоблене штучним хутром на манжетах та подолі — цей виріб створений на замовлення палестино-ліванською дизайнеркою Синтією Мерхедж з Renaissance Renaissance.