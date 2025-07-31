Новинка в гардеробі: королева Камілла з’явилася на заході з літньою сумкою

Королева Камілла / © Getty Images

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У руках Її Величності того дня була плетена сумка Milana з рафії від бренду Rixo, вартість якої складає 145 фунтів стерлінгів (майже 194 долари). Бренд Rixo відомий своїми елегантними сукнями у вінтажному стилі з гарними принтами та пропонує широкий вибір аксесуарів.

Сумка королеви Камілли / © Getty Images

Сумка з плетеними ручками прикрашена квітковим візерунком, пов’язаним гачком, її Камілла поєднувала із сукнею довжини міді в дрібний квітковий принт та бежевими туфлями на невисоких підборах.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

З цією сумкою ми бачили королеву Каміллу вперше. Нагадаємо, раніше ми розповідали, які улюблені сумки є у гардеробі дружини короля Чарльза.

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