Новинка в її ювелірній колекції: королева Камілла вийшла в світ у новій прикрасі

У її ювелірній скриньці є безліч особистих брошок, сережок і кольє, а також Камілла має доступ до ювелірних колекцій Корони, тим, що належать монарху.

Нещодавно в колекції королеви Камілли з’явилася нова брошка, яку дружина Чарльза придбала під час поїздки до Італії. Її вона одягла під час візиту на виставку в’язаних квітів у Вілтширі.

Ця квадратна брошка прикрашена пласкими кубиками гематиту з обробкою зі срібла, золота та бронзи. Її виготовила італійський ювелірна дизайнерка Лючія Одескальки, пише thecourtjeweller.com. Камілла поповнила свою колекцію брошок на початку цього року під час державного візиту до Італії.

