Новинка в її ювелірній колекції: королева Камілла вийшла в світ у новій прикрасі

Дружина британського монарха любить носити прикраси.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

У її ювелірній скриньці є безліч особистих брошок, сережок і кольє, а також Камілла має доступ до ювелірних колекцій Корони, тим, що належать монарху.

Нещодавно в колекції королеви Камілли з’явилася нова брошка, яку дружина Чарльза придбала під час поїздки до Італії. Її вона одягла під час візиту на виставку в’язаних квітів у Вілтширі.

Брошка королеви Камілли / © Associated Press

Брошка королеви Камілли / © Associated Press

Ця квадратна брошка прикрашена пласкими кубиками гематиту з обробкою зі срібла, золота та бронзи. Її виготовила італійський ювелірна дизайнерка Лючія Одескальки, пише thecourtjeweller.com. Камілла поповнила свою колекцію брошок на початку цього року під час державного візиту до Італії.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували шість улюблених прикрас королеви Єлизавети II, які тепер носить королева Камілла.

