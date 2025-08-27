Новий дім Кейт і Вільяма: що думають про переїзд Уельських їхні нові сусіди

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Очікується, що мешканці житлового парку Кренборн-Гол стануть одними з найближчих сусідів Кейт, Вільяма та їхніх трьох дітей. Багато хто з них раді вітати там сім’ю Уельських.

«Я рада їх бачити. Але сподіваюся, що громадськість дозволить їм спокійно жити там усією родиною», — розповіла Daily Mail місцева 87-річна мешканка Джин Рів. «Врешті-решт, у них маленькі діти. Вони заслуговують на усамітнення», — додала вона.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / © Associated Press

Втім, деякі нові сусіди Уельських, кажуть, стурбовані такому сусідству, бо розуміють, що уваги до цього місця від преси тепер значно побільшає.

Видання повідомило, що нещодавно було вжито деяких заходів безпеки, включаючи металевий паркан із чорними сітками-екранами навколо фасаду будинку та посадку нових чагарників.

Принц Вільям і принцеса Кейт прагнуть жити звичайним життям, наскільки це можливо і повідомляється, що після переїзду у них, як і раніше, не буде прислуги. Няня їхніх дітей Марія Турріон Борралло та кілька домробітниць розмістяться у невеликих будинках поблизу.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Нагадаємо, маєток із вісьмома кімнатами Forest Lodge розташований лише за чотири милі від Adelaide Cottage, де сім’я живе зараз, тому принц і принцеса Уельські добре знайомі з цим районом. Ремонт Уельські роблять власним коштом і переїхати планують до кінця року.