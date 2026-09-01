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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу на вірність

Сьогодні в Стортингу — парламенті Норвегії — в Осло король Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Getty Images

На церемонії були присутні його мама, королева Соня, а також його діти — кронпринцеса Інгрід Александра та принц Сверре Магнус. Його дружина, королева Метте-Маріт, була змушена пропустити захід, через ускладнення після трансплантації легенів.

Король Норвегії Гокон VIII / © Associated Press

Король Норвегії Гокон VIII / © Associated Press

Хоча після смерті свого батька, короля Гаральда V, Гокон одразу став королем, йому все одно необхідно було пройти церемонію. Норвегія є конституційною монархією від 1814 року, а незалежною державою — ві 1905 року і після вступу на престол новий король має постати перед Стортингом, щоб скласти присягу на вірність Конституції. Ця вимога закріплена у Конституції їхньої держави та є одним із найважливіших конституційних актів, пов’язаних із успадкуванням престолу.

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Associated Press

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Associated Press

Саме під час цієї церемонії новий король зобов’язується правити відповідно до Конституції та законів Норвегії.

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Associated Press

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Associated Press

Присяга короля звучала так: «Я обіцяю і присягаю, що правитиму Королівством Норвегія відповідно до його Конституції та законів; нехай допоможе мені Бог, Всемогутній і Всезнаючий».

Також сьогодні принцеса Інгрід Александра — яка тепер стала кронпринцесою — письмово складе перед Стортингом присягу на вірність Конституції, щоб у разі потреби виконувати обов’язки регента свого батька. Вона підпише присягу в Королівському палаці.

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Associated Press

Король Гокон VIII складає присягу відповідно до Конституції у парламенті Норвегії, поряд з ним на троні донька кронпринцеса Інгрід Александра / © Associated Press

Церемонія відбулася на тлі жалоби, у якій Норвегія перебуває після смерті Гаральда. У понеділок його труну перенесли до каплиці Королівського палацу в центрі Осло, де вона залишатиметься до похорону 9 вересня.

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Труну короля Норвегії Гаральда V встановили в Палацовій каплиці в Осло / © Associated Press

Норвезька монархія веде свій родовід від короля Гаральда Прекрасноволосого, який правив у 9 столітті. Після того як 1905 року Норвегія відновила незалежність від Швеції, три чверті виборців на загальнонаціональному плебісциті підтримали збереження монархії.

Сьогодні роль монархії значною мірою має символічний характер: влада належить обраному уряду та парламенту, хоча королівська родина й надалі представляє Норвегію за кордоном.

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