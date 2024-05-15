Ну, нарешті: королева Мері з'явилася на банкеті в новій розкішній тіарі

У Королівському палаці в Осло відбувся урочистий бенкет на честь візиту короля Данії Фредеріка X та його дружини королеви Мері.

Пара, яка відсвяткувала 20-ту річницю від дня свого весілля, відвідала вчора церемонію привітання в Осло, а ввечері на них чекав банкет.

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52-річна королева Мері з'явилася на банкеті в переробленій лавандовій сукні Birgit Hallstein Couture, яку носила на весіллі принца Швеції Карла Філіпа та принцеси Софії. У руках Мері несла сріблястий клатч, розшитий камінням від J. Furmani та взута була в атласні туфлі на підборах Manolo Blahnik із пряжками з каміння.

Королева Мері та король Норвегії Гаральд V / Фото: Getty Images

Також ми побачили на королеві Мері нову тіару — "Перлина Пуаре" зі скарбниці королеви Маргрете II. Вона була виготовлена ​​в Німеччині близько 1825 року і належала королівським предкам Маргреті з Пруссії, Швеції та Нідерландів.

Королева Мері на банкеті в Норвегії / Фото: Getty Images

Також Її Величність носила перлинні сережки-висячки та брошку з перлами, а на її пальці виблискувала перлинна каблучка. Завершували її вечірній образ кілька діамантових браслетів на зап'ястях, гарний макіяж та зачіска.

Цього ж дня Мері та Фредерік побували у Науковому містечку Осло у супроводі норвезької кронпари.

Король Фредерік X і королева Мері на банкеті в Норвегії / Фото: Getty Images

Під час цього виходу Мері сяяла в широких штанях від Сhloe з твилу з поясом бежевого кольору, білій сорочці в тонку блакитну смужку, в руках тримала сумку Anya Hindmarch, зробила гарне укладання хвилями і денний макіяж та одягла прикрасу із 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F" від бренду Halberstadt.

Королева Мері та король Фредерік, кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

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