Ну нарешті: принцеса Раджва та принц Хусейн вперше стали батьками

Спадковий принц Йорданії Хусейн та його дружина принцеса Раджва вперше стали батьками. У них народилася дочка. Королівський Хашимітський двір оголосив, що новоспечені батьки назвали свою малечу Іман бінт Аль-Хусейн. Принцеса Раджва народила сьогодні, 3 серпня, вранці. Дівчинка отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси.

У відео, яким поділилися в соцмережах, новоспечений батько тримає на руках немовля.

Король та королева Йорданії висловили свою радість з приводу народження дочки. Королева Ранія привітала пару і побажала їм та їхній дитині благословення.

Королева Ранія із сином кронпринцем Хусейном / Фото: Getty Images

Конституція Йорданії свідчить, що престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому дитина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаслідування. Оскільки дитина – дівчинка, жодних змін у лінії престолонаслідування не буде. Спадкоємцем престолу є принц Хусейн, а другим в черзі на престол є його молодший брат принц Хашим.

Нагадаємо, Раджва та Хусейн оголосили, що принцеса вагітна у квітні 2024 року, а одружилася пара 1 червня 2023 року.

Принцеса Раджва та принц Хусейн / Фото: Getty Images

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