Ну нарешті: принцеса Раджва та принц Хусейн вперше стали батьками

А 53-річна королева Ранія стала бабусею.
Спадковий принц Йорданії Хусейн та його дружина принцеса Раджва вперше стали батьками. У них народилася дочка. Королівський Хашимітський двір оголосив, що новоспечені батьки назвали свою малечу Іман бінт Аль-Хусейн. Принцеса Раджва народила сьогодні, 3 серпня, вранці. Дівчинка отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси.
У відео, яким поділилися в соцмережах, новоспечений батько тримає на руках немовля.
Король та королева Йорданії висловили свою радість з приводу народження дочки. Королева Ранія привітала пару і побажала їм та їхній дитині благословення.
Конституція Йорданії свідчить, що престол переходить до спадкоємців чоловічої статі, тому дитина спадкового принца Хусейна та принцеси Раджви не увійде до лінії престолонаслідування. Оскільки дитина – дівчинка, жодних змін у лінії престолонаслідування не буде. Спадкоємцем престолу є принц Хусейн, а другим в черзі на престол є його молодший брат принц Хашим.
Нагадаємо, Раджва та Хусейн оголосили, що принцеса вагітна у квітні 2024 року, а одружилася пара 1 червня 2023 року.
Читайте також:
- Їй сьогодні 30: кронпринц Хусейн зворушливо привітав дружину принцесу Раджву з днем народження
- Прикраса, як у княгині Монако: чим особлива заручальна каблучка принцеси Раджви
- Вони незабаром стануть батьками: 10 цікавих фактів про стосунки принцеси Раджви та принца Хусейна