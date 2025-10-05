ТСН у соціальних мережах

Ну просто вилитий принц Луї: 5-річний Шарль вередував на червоній доріжці в день сходження на престол його батьків

3 жовтня у Люксембурзі відбулася церемонія зречення великого герцога Анрі на користь його старшого сина принца Гійома.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Велика герцогиня Стефанія та великий герцог Гійом із сином принцом Шарлем

Великий герцог Анрі та велика герцогиня Марія-Тереза ​​зреклися престолу і тепер ці титули носять їхній старший син Гійом — новий великий герцог Люксембурзький та його дружина велика герцогиня Стефанія.

Повертаючись до палацу після церемонії приведення до присяги герцог і герцогиня разом зі своїм старшим сином (а тепер і наймолодшим спадкоємцем престолу) принцом Шарлем пройшлися червоною доріжкою перед фотографами, що зібралися на заході.

Велика герцогиня Стефанія і великий герцог Гійом із сином принцом Шарлем / © Getty Images

На фото можна побачити, як п’ятирічний принц Шарль, одягнений у короткі бежеві шорти та синій піджак вередував і закривав вуха руками, мабуть хлопчику не подобався шум натовпу та гучні оплески на адресу нового герцогського подружжя.

На одному з фото видно, як герцогиня Стефанія опустилася до сина і спробувала заспокоїти його, але хлопчик все одно не перестав закривати вуха руками.

Велика герцогиня Стефанія із сином принцом Шарлем / © Getty Images

А позуючи на балконі Шарля заскочили на руках у батька Гійома, який весело усміхався, коли його син кричав і знову закривав вуха. Нам це нагадало 7-річного принца Луї — молодшого сина принца Вільяма та принцеси Кейт Уельських. Він часто на подібних королівських заходах потрапляє до об’єктивів фотографів у схожому вигляді.

Великий герцог Гійом із сином принцом Шарлем / © Getty Images

