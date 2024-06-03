Няням не довіряють: хто виховує дітей Меган та Гаррі

Нещодавно ми розповідали, скільки коштують послуги няні дітей Уельських – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. А ось Меган Маркл та принц Гаррі вирішили більше не довіряти своїх дітей няні.

Принц Гаррі та його дружина Меган довіряють своїх дітей лише одній людині – це мама Меган – Доріа Редлан. Від того часу, як жінка переїхала до будинку сім'ї в Монтесіто, вона займається онуками і завдяки їй Сассекські не потребують послуг няні.

Герцогиня Меган та її мама Доріа Редлан / Фото: Associated Press

Кажуть, Меган дуже тривожна мати, особливо після інциденту із пожежею у дитячій кімнаті, де спав Арчі під час однієї з поїздок, де за його безпеку мала відповідати няня. Не турбується Меган лише тоді, коли за дітьми наглядає її мати.

"Меган почувається набагато комфортніше, коли діти перебувають під наглядом матері, і Гаррі дуже хотів, щоб турбота про дітей залишалася в сім'ї. І Гаррі, і Меган дуже дбають про своїх дітей і перестають турбуватися про них лише в тому випадку, якщо Дорія відповідає за них, коли вони у від'їзді", — розповіло джерело Express.co.uk, яке забажало не називати своє ім'я.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"Доріа напрочуд близька з дітьми і щодня допомагає Меган. Вона також виступає в ролі няні, коли вони подорожують за кордон без дітей. Меган вважає дуже важливим, щоб дітей виховувала сім'я, а не стороння людина, щоб вони завжди почувалися в безпеці", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на відміну від Меган та Гаррі з дітьми Уельських їм допомагає досвідчена та висококваліфікована няня Марія Тереза ​​Борралло, яка працює в королівській родині більше десяти років.

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