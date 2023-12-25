Обоє повторили образи: король Чарльз та королева Камілла дорогою до церкви на різдвяну службу

Члени британської королівської родини сьогодні на Різдво вирушили усі разом на святкову службу до церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Колева Камілла сьогодні мала чудовий вигляд в бежевому пальті Anna Valentine, яке носила нещодавно і капелюсі з пір'ям, коли вона приєдналася до короля Чарльза та інших членів королівської родини на різдвяній церковній службі.

Її Величність доповнила образ капелюхом з пером до тону, бежевими високими чоботами на підборах, в руках тримала прозору парасольку-тростину і коричневу сумку до тону якої підібрала шкіряні рукавички.

Король Чарльз III та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

У вухах у Камілли були сережки з діамантами та перлинним камінням, класична зачіска та денний макіяж завершували образ.

Король Чарльз III одягнув своє улюблене пальто верблюжого кольору, якому вже дуже багато років і поєднував його зі світло-сірим костюмом, краваткою з принтом сов та білою сорочкою в тонку смужку. Він був взутий у вишневі туфлі і в руках ніс парасольку-тростину.

Король Чарльз III та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Сандрінгем був традиційним місцем, де Віндзори проводили Різдво, а маєток Норфолк вважався фаворитом покійної королеви Єлизавети II.

Король Чарльз III та королева Камілла в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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