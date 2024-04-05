Обоє у шкільній формі: брат принцеси Діани поділився їхнім із сестрою дитячим знімком

Молодший брат принцеси Діани останнім часом все частіше ділиться архівними знімками, на яких він зазнімкований із сестрою.

Чарльз Спенсер згадує кадри на тлі виходу його мемуарів "Дуже приватна школа". Фото, яким граф поділився зі своїми фоловерами в Instagram, датовано 1968 роком, Діані тоді було 7 років, а Чарльзу 4 роки.

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

"Мій перший день у школі, вересень 1968 року: батько зробив цю фотографію мене і моєї сестри Діани, якраз перед тим, як відвезти нас до Сілфілда, прекрасної початкової школи в Кінгс-Лінні, Норфолк. Директоркою була міс Джін Лоу, мила і дбайлива жінка, яка любила своїх хлопчиків і дівчаток", — підписав фотографію Чарльз у Instagram. "Я був там до 1972 року, а потім вирушив у місце, яке я у своїх мемуарах називаю "Дуже приватною школою"", — написав брат Діани.

Це не перше фото за останні кілька місяців на сторінці Чарльза. Раніше він показував кадр з їхнього з Діаною дитинства.

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