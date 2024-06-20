Обидва у штанних костюмах: грецький принц Павлос та його дружина Марі-Шанталь на VIP-заході

Пара у щасливому шлюбі вже багато років і практично всі заходи відвідує разом.

Грецький принц Павлос та його дружина принцеса Марі-Шанталь відвідали світський захід у Лондоні – відкриття готелю Peninsula London. На цей VIP-захід пара прийшла у штанних костюмах.

Але якщо Павлос одягнув чорний костюм, білу сорочку та краватку, то Марі-Шанталь обрала вбрання блакитного кольору. Її костюм був від Модного дому Gucci і складався з подовженого двобортного жакету та штанів зі стрілками. Зшитий костюм був із тканини з монограмою.

Образ принцеса доповнила білою сорочкою, сумкою від Prada, а також туфлями на підборах.

Принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос / Фото: Getty Images

Цього року Павлос та Марі-Шанталь відсвяткують свою 29-ту річницю весілля. Пара одружилася 1 липня 1995 року. Марі-Шанталь — дочка британського мільярдера, а її весільну сукню було створено брендом Valentino, вартість якої складала 225 тисяч доларів.

Весілля Марі-Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

Весілля Марі-Шанталь та кронпринца Павлоса, 1995 рік / Фото: Getty Images

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