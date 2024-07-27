Обидва у синіх костюмах: Емманюель та Бріжит Макрон на відкритті Олімпіади в Парижі

26 липня в самому серці Франції – місті кохання та моди Парижі – відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Звичайно ж, на трибунах цього дня з'явилося і президентське подружжя – Емманюель та Бріжит Макрон.

Емманюель та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Вони спостерігали за заходом у вбранні синього кольору – були в штанних костюмах. Однак якщо Емманюель вибрав класичний для себе фасон, білу сорочку та чорну краватку, то Бріжит віддала перевагу вбранню з гламурним оздобленням.

Костюм першої леді Франції прикрашала аплікація великим камінням на жакеті. Також на зап'ястя та шию вона одягла масивні коштовності, а волосся зібрала в пучок. Макіяж у пані Макрон був вечірнім, а з-під жакету виднілася чорна блуза.

Емманюель та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Олімпіада 2024 стане третім разом, коли літні ігри проводяться в Парижі. Перші відбулися 1900 року, а останні – сторіччя тому, 1924-го. Цього разу шоу запам'яталося також тим, що вперше проводилося не на стадіоні, а посеред міста, біля знаменитої Ейфелевої вежі. Емоційно виступила під час завершення концерту канадська співачка Селін Діон – вона заспівала гімн кохання – пісню французької зірки Едіт Піаф – Hymne A L'Amour.

Селін Діон / Фото: Getty Images

Селін Діон / Фото: Associated Press

Читайте також:

Бріжіт Макрон — елегантна перша леді Франції (15 фото)