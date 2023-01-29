Обидва у синіх луках: король Чарльз III та королева Камілла провели зустріч у Букінгемському палаці

Король Чарльз III та королева Камілла відзначили День пам'яті жертв Голокосту, поспілкувавшись із людьми, які пережили геноцид у Букінгемському палаці, у Лондоні.

Королівське подружжя зустрілося з доктором Мартіном Стерном, що пережив Голокост, і Амуною Адам, яка пережила геноцид у Дарфурі. Стерн потрапив до нацистського концтабору у віці 5 років.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

День пам'яті жертв Голокосту присвячений пам'яті шести мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту, поряд з мільйонами інших людей, убитих під час нацистських переслідувань та під час наступних геноцидів у Камбоджі, Руанді, Боснії та Дарфурі. Як повідомляє People, наприкінці зустрічі 74-річний король Чарльз і 75-річна королева Камілла приєдналися до Стерна та Адам і запалили свічку на згадку про жертви геноциду.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла була в синій сукні від свого улюбленого дизайнера Fiona Clare з цікавим декором на грудях і взута у високі чоботи на підборах. На руці у неї був годинник від Cartier, у вухах — перлинні сережки, на шиї підвіска з кулоном від Kiki Mcdonough, також кілька браслетів було на зап'ясті, зокрема ще один улюблений від Van Cleef & Arpels з жовтого золота і агата.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз був у синьому костюмі, із синьою краваткою та у білій сорочці.

Нагадаємо, принц Вільям та принцеса Кейт також поділилися фотографією свічки у Twitter.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

"У #HolocaustMemorialDay ми вшановуємо тих, хто вижив, і згадуємо жертв Голокосту, приділяючи час тому, щоб задуматися про втрачені життя, а також про тих, хто незмірно змінився внаслідок геноциду", - йдеться у підписі.

На #HolocaustMemorialDay we honour survivors and remember victims of the Holocaust, так само, як помітити на живих нещасних, як добре, як це ймовірно усвідомлено genocide https://t.co/RgEgtHqGsi — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 27, 2023

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