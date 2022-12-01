Обидві чудові: Джилл Байден і Бріжит Макрон засліпили вбраннями на зустрічі президентів

Перші леді США та Франції на зустрічі президентів двох країн продемонстрували розкішні яскраві образи.

Президент Джо Байден і перша леді Джілл Байден зустрілися сьогодні, 1 грудня, із президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон.

Зустріч президентів США та Франції / Фото: Associated Press

Церемонія прибуття відбулася на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні, потім пари позували на балконі Блакитної кімнати.

Варто зазначити, що вбрання для зустрічі обидві перші леді підібрали дуже ефектні.

Зустріч президентів США та Франції / Фото: Associated Press

Зустріч президентів США та Франції / Фото: Associated Press

Джилл Байден зустрічала колегу в розкішному пальті кольору фуксії і замшевих гостроносих шпильках йому в тон, вона також доповнила вбрання високими замшевими рукавичками такого самого кольору.

Зустріч президентів США та Франції / Фото: Associated Press

А Бріжит Макрон одягла темно-зеленого кольору сукню завдовжки трохи вище колін і драпове пальто з масивною золотою пряжкою на поясі. Стрункість своїх ніг перша леді Франції підкреслила витонченими човниками на шпильці.

Зустріч відбувалася у Білому домі, який, як ми знаємо, вже підготували до святкування Різдва, прикрасивши всередині та зовні.

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