Обидві красуні: королева Ранія з невісткою принцесою Раджвою сходили на захід

Принцеса Раджва три місяці тому стала мамою. У неї з чоловіком кронпринцем Хусейном (сином королеви Ранії) народилася дочка – принцеса Іман. Поступово молода мама почала з'являтися на публіці з листопада.

Її свекруха королева Ранія опублікувала нове фото із чергового публічного заходу, де з'явилася разом із Раджвою.

"Вчора чудово провели час із Раджвою на семінарі Naqsh Collective", — написала королева в Instagram.

Її Величність вийшла у світ в бежевому жакеті, під який одягла білий топ і штани-кльош кольору хакі. На плечі у неї висіла оливкова сумка, волосся було красиво укладене хвилями, а на обличчі макіяж. Також Ранія мала ідеальний французький манікюр.

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Принцеса Раджва обрала для публічної появи пальто кольору марсала і розпустила довге волосся, зробивши недбале укладання.

Нагадаємо, раніше ми показували вам образ принцеси з відвідування відкриття парламенту, де Раджва з'явилася у чорному пальті. Це був її перший офіційний вихід після декретної відпустки.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

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