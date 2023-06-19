Обидві красуні: королеви Ранія та Летиція у стильних сукнях зустрілися у Мадриді

Сьогодні королева Ранія та королева Летиція разом позували після прибуття до шкіл-майстерень та майстерень з працевлаштування Patrimonio Nacional у Королівському палаці в Мадриді.

Король та королева Йорданії прибули сьогодні до Іспанії з офіційним візитом. Правителі Хашимітського королівства повертаються до Іспанії через вісім років після свого останнього візиту. Візит проходить з нагоди відзначення зустрічі Акабського процесу в Кордові, Андалусія.

Королева Летиція та королева Ранія / Фото: Getty Images

Акабський процес — ініціатива короля Йорданії, що розвиває серію міжнародних зустрічей, спрямованих на зміцнення військового співробітництва та співробітництва в галузі безпеки, координацію та обмін досвідом між регіональними та міжнародними партнерами по боротьбі з тероризмом.

Королева Летиція одягла красиву червоно-блакитну сукню без рукавів довжини міді від Diego Estrada та взула малинові туфлі-слінгбеки Gold&Roses. Волосся Летиція розпустила, одягла гарні сережки у вуха Gold&Roses та свою улюблену каблучку від Coreterno на вказівний палець.

Королева Летиція та королева Ранія / Фото: Getty Images

Королева Ранія була в чорній сукні з декором на грудях і талії, а взута в баклажанові туфлі-човники із замші на підборах від Manolo Blahnik. Обидві королеви мали витончені укладання, макіяж і позували в обіймах одна одної.

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