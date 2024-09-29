Обидві красуні: принцеса Марі-Шанталь та її дочка принцеса Марія-Олімпія побували на весіллі

Марі-Шанталь та її дочка принцеса Марія-Олімпія відвідали весілля грецької принцеси Феодори в Афінах.
Спадковий принц Павлос, його дружина принцеса Марі-Шанталь та члени їхньої родини були зазнімковані на виході з грецького православного собору Метрополіс після вінчання Феодори Грецької та Метью Кумара.
Марі-Шанталь з'явилася на весіллі в сукні кольору шампань з шовкової тканини Louis Vuitton і з прозорим клатчем Aquazzura в руках, зробила зачіску та лаконічний макіяж, а також одягла сережки з діамантами, два великі браслети на зап'ястя та зробила світлий манікюр.
Її донька принцеса Марія-Олімпія одяглася в максісукню Celia Kritharioti, зібрала волосся в пучок, зробила легкий макіяж у натуральних відтінках і одягла кілька каблучок-сережок та широкий браслет на зап'ястя.
Також весілля грецької принцеси відвідала королева Іспанії Софія з дочкою інфантою Еленою.
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