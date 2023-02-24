Обидві любили яскраві луки: як королева Єлизавета II з матір'ю відвідували конфірмацію принца Вільяма

Королева мати Єлизавета теж любила яскраве вбрання так само, як і її дочка королева Єлизавета II.

На цьому архівному знімку дві королівські особи зазнімковані біля каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де відбувся обряд конфірмації принца Вільяма.

Спадковий принц пройшов обряд конфірмації (свідомого сповідання віри) у віці 14 років. Це було у березні 1997 року. Тоді до каплиці з ним приїжджала мати принцеса Діана і брат принц Гаррі.

Принцеса Діана з принцами Вільямом і Гаррі у день конфірмації Вільяма 1997 року / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II того дня була одягнена в зелене пальто і капелюх, на шиї у неї була строката хустка, на руках рукавички, взута Її Величність була в лаковані туфлі на підборах. А в руці тримала сумку від улюбленого бренду Launer.

Королева Єлизавета II та королева мати Єлизавета / Фото: Getty Images

Мати королеви — Єлизавета Боуз-Лайон — широко відома в народі як королева мати теж була яскраво одягнена. На ній того дня було рожеве пальто, капелюх із пір'ям та вуаллю, сірі рукавички та сумка в руці. На той момент королеві матері було 96 років, а її дочці королеві Єлизаветі II – 71. Як бачите, навіть у 96 років мати королеви фарбувала губи яскравою помадою і носила улюблені прикраси так само, як і її дочка, яка якраз і пішла з життя у 96.

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