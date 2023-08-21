Обидві стильні: Олена Зеленська зустрілася з кронпринцесою Мері під час візиту до Данії

Після візиту до Швеції перша леді Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський вирушили до Данії.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська опублікувала світлини зроблені під час візиту та розповіла подробиці.

Разом з кронпринцесою Данії Мері вони побували у данському Соборі Гадерслева, де відбулося богослужіння в пам’ять про Софійку з Чернігова, убиту 19 серпня російською ракетою, і в пам’ять про сотні інших українських дітей, які загинули від російської агресії.

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"Собор Гадерслева лише на 200 років молодший від Cофії Київської, він є одним із найдревніших і найбільш відомих соборів Данії. Сьогодні тут особлива служба, присвячена Україні й українському народу. І поряд з українськими вимушеними переселенцями – кронпринцеса Данії Мері, відома своїми благодійними проєктами та громадською діяльністю.

Вдячна їй і всій Данії за цей жест, можливість бути тут і за щоденну підтримку й допомогу Україні та українцям. Адже Данія не тільки надає допомогу в обороні – вона бере участь у відновленні шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання, підтримує українську економіку та найбільш постраждалі регіони, на дипломатичному рівні бореться проти викрадення Росією українських дітей", - пише перша леді у своєму дописі в Instagram.

Також Олена разом із кронпринцесою Мері поспілкувалися з українськими й данськими волонтерами міста Гадерслеву.

"Ці люди вже півтора року дбають про наших вимушених переселенців, яким довелося залишити рідний дім через дії агресора.У кожній країні, де буваю з робочими візитами, завжди намагаюся спланувати зустрічі з нашими вимушеними переселенцями, особисто дізнатися, як вони. Нам важливо знати, що співвітчизники не лише в безпеці, але й отримали необхідну допомогу та розуміння.

Після повномасштабного російського вторгнення українська спільнота Данії збільшилася на майже 40 тисяч осіб. І вона, як і всі українські осередки у світі, не просто чекає на перемогу, а робить для неї все, що може", - пише в дописі перша леді.

На зустрічі Олена Зеленська з’явилася у молочному штанному костюмі, з золотою брошкою на грудях та зробила, як завжди лаконічну зачіску та стриманий денний макіяж. Принцеса одягла блузку кольору слонової кістки від Mark Kenly Domino Tan, коричневі лляні штани Max Mara та взула замшеві туфлі-човники Gianvito Rossi. Стильна зачіска та макіяж чудово доповнювали образ.

Нагадаємо, під час візиту до Швеції перша леді одягла штанний костюм від українського бренду A.M.G. До речі у вбранні від цього ж бренду Зеленська з’являлася на зустрічі з першою леді Південної Кореї в Києві.

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