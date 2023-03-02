Обидві у бежевому: як Кейт Міддлтон одного разу надихнулася образом принцеси Діани

Стиль Кейт Міддлтон часто порівнюють із тими образами, в яких з'являлася на публіці її покійна свекруха принцеса Уельська Діана.

На цьому фото видно, як одного разу Кейт Міддлтон, ще перебуваючи у статусі нареченої старшого сина Діани – принца Вільяма, була заскочена з сестрою Піппою Міддлтон у Челтенгемі в заключний день Челтнемських кінних перегонів у березні 2006 року. Того дня Кейт була одягнена у світло-бежеве пальто з коричневими кишенями та манжетами та хутряну шапку. А взута у високі коричневі замшеві чоботи.

У дуже схожому образі одного разу фотографували і принцесу Діану, коли вона зустрічала натовп у дощовий день у Кармартені під час свого першого офіційного візиту до Уельсу. На принцесі того дня було пальто з поясом на талії схожого відтінку та мініатюрний капелюх, прикрашений хутром. Діана була взута в туфлі на підборах.

Принцеса Уельська та Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Після весілля Кейт та Вільяма образи тоді ще герцогині Кембридської почали набагато частіше порівнювати з образами Діани. Було дуже мило, що в дні виходів зі шпиталю Святої Марії, де народжувала герцогиня Кембриджська, вона підбирала образи, схожі на образи своєї свекрухи, коли та залишала шпиталь із маленькими принцом Вільямом та принцом Гаррі на руках.

Також було багато і просто публічних виходів Кейт у схожих вбраннях.

Кейт Міддлтон та принцеса Діана

Кейт Міддлтон та принцеса Діана / Фото: Getty Images

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