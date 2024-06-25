Обидві у білому: королева Камілла та імператриця Масако на церемонії привітання у Лондоні

Японський імператор Нарухіто та його дружина імператриця Масако прибули на зустріч із королем Чарльзом та королевою Каміллою в рамках свого триденного візиту до Великої Британії.

Король Чарльз і королева Камілла запросили імператора та імператрицю проїхатися в кареті, а потім відвідали урочисту церемонію привітання на параді кінної гвардії у Лондоні.

Королева Камілла та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла з'явилася на заході в білій сукні з крепового шовку з чорним окантуванням від своєї улюбленої дизайнерки Anna Valentine, доповнивши вбрання чорно-білим капелюхом від Philip Treacy, білою сумкою, підвіскою з блакитним топазом і діамантами в круглій оправі Kiki McDonough – її улюбленою, а також перлинними сережками та розкішною діамантовою брошкою у вигляді квітки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув чорний фрак, сірі штани в смужку, білу сорочку, краватку в принт та жилет. У схожому образі був і японський імператор Нарухіто, а його дружина імператриця Масако з'явилася в мереживній сукні-пальті та відповідному капелюсі, які поєднувала з білими туфлями на стійких підборах і білими рукавичками, які тримала в руках.

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / Фото: Associated Press

Японських гостей сьогодні вранці зустрів у готелі принц Вільям перед тим, як вони вирушили на парад кінної гвардії в центрі Лондона для урочистого прийому. Увечері очікується бенкет у Букінгемському палаці.

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / Фото: Associated Press

Зазначимо, це перший державний візит із Японії від 1998 року. Поїздку членів японської королівської родини було заплановано на 2020 рік, але її довелося відкласти на чотири роки через пандемію коронавірусу.

Королева Камілла та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Королева Камілла та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / Фото: Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / Фото: Associated Press

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