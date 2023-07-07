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Обидві у білому: королева Летиція з'явилася з дочкою Леонор на урочистій церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Обидві у білому: королева Летиція з'явилася з дочкою Леонор на урочистій церемонії

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор приєдналася до своїх батьків королеви Летиції та короля Філіпа VI і відвідала захід військової академії, в якій планує пройти навчання.

На церемонії відправлення та призначення нових армійських офіцерів, які завершили навчання в Загальновійськовій академії та у відповідних спеціальних академіях у Сарагосі принцеса Леонор – майбутня королева Іспанії – з'явилася в білому топі в гороховий принт і такій самій спідниці від BAREY, взута була в замшеві мюлі Bgo & Me, а в руках несла маленьку сумку від Olivia Mareque. Волосся принцеси було розпущене, а на обличчі практично не було макіяжу.

Іспанська королівська родина / © Getty Images
Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Королева Летиція приїхала в комплекті, що складається з довгого жилета з тонким поясом на талії і спідниці нижче колін від FELIPE VARELA, доповнивши аутфіт нюдовими туфлями з пряжками від Isabel Abdo. Королева зібрала волосся в низький хвіст, зробила денний макіяж і одягла сережки з рожевого золота та діамантів, що складаються з потрійних каблучок від Gold&Roses, вартістю 1595 євро. Король Філіп VI був у військовій формі. А молодша дочка пари на заході не була присутня.

Принцеса Леонор та королева Летиція / © Getty Images
Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня королева Летиція з чоловіком та двома дочками відвідали церемонію вручення премії Фонду "Принцеса Жирони" у Жироні та кілька інших, присвячених цій події заходів.

Принцеса Леонор / © Getty Images
Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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