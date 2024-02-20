Обидві у червоному: Гілларі Клінтон у жакеті, Анналена Бербок – в асиметричній сукні

Експерша леді США і колишня державна секретарка країни Гілларі Клінтон відвідала галаконцерт Cinema For Peace, який відбувся у межах 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю у Вестгафенському конференц-центрі у Берліні. Компанію їй склала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

На заході Гілларі постала у червоному жакеті з прихованими ґудзиками та чорній спідниці з люрексу. Вбрання вона поєднала з чорними туфлями і чорною сумкою, прикрашеною червоними квітковими аплікаціями, брошкою з камінням та з червоною ручкою.

Гілларі Клінтон і Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Клінтон зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха сережками-кліпсами з камінням, а руку – браслетами з камінням і каблучкою з рубіном.

Гілларі Клінтон і Анналена Бербок / Фото: Getty Images

Анналена обрала для своєї появи також червоне вбрання, яке складалося з асиметричної сукні і штанів-палацо, темно-бежеві лаковані туфлі і червоний клатч. У вухах у неї були елегантні золоті довгі сережки, а на руці – золотий браслет.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон на заході у Білому домі з'явилася у фіолетовому жакеті з квітковим принтом.

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