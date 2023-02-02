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Обидві у червоному: королева Максима з дочкою Катаріною-Амалією постали у яскравих луках

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Обидві у червоному: королева Максима з дочкою Катаріною-Амалією постали у яскравих луках

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Королівський тур нідерландських монархів островами Карибського моря триває.

Вчора королева Максима та її старша дочка принцеса Катаріна-Амалія, яка мандрує разом із батьками цього разу, були присутніми на демонстрації на кораблі голландського королівського флоту.

Вони відвідали офіційну церемонію, на якій Максима з'явилася в червоному штанному костюмі, під який одягла нюдовий топ і взула коричневі босоніжки на підборах.

А її дочка одягнулась у червону сорочку та білі широкі штани зі стрілками, а також взула босоніжки на підборах. Вони обидві мали дуже яскравий вигляд, хоча зазвичай королева затьмарює в цьому турі образи своєї дочки та першої спадкоємиці трону.

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images
Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

У руках обидві пані тримали букети квітів, а королева ще й милу плетену сумку. На грудях вона пришпилила велику квітку-брошку, а ще одягла квіткові сережки і зібрала волосся в низький пучок.

Також королівська родина поплавала на надувному човні. На цю прогулянку Максима одягла білу блузку у поєднанні з коричневими штанями. І була у сонцезахисних окулярах. Катаріна-Амалія була у квітковій сорочці та синіх штанях.

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images
Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
656
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