Обидві у червоному: королева Максима з дочкою Катаріною-Амалією постали у яскравих луках

Вчора королева Максима та її старша дочка принцеса Катаріна-Амалія, яка мандрує разом із батьками цього разу, були присутніми на демонстрації на кораблі голландського королівського флоту.

Вони відвідали офіційну церемонію, на якій Максима з'явилася в червоному штанному костюмі, під який одягла нюдовий топ і взула коричневі босоніжки на підборах.

А її дочка одягнулась у червону сорочку та білі широкі штани зі стрілками, а також взула босоніжки на підборах. Вони обидві мали дуже яскравий вигляд, хоча зазвичай королева затьмарює в цьому турі образи своєї дочки та першої спадкоємиці трону.

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

У руках обидві пані тримали букети квітів, а королева ще й милу плетену сумку. На грудях вона пришпилила велику квітку-брошку, а ще одягла квіткові сережки і зібрала волосся в низький пучок.

Також королівська родина поплавала на надувному човні. На цю прогулянку Максима одягла білу блузку у поєднанні з коричневими штанями. І була у сонцезахисних окулярах. Катаріна-Амалія була у квітковій сорочці та синіх штанях.

Королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Читайте також: