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Обидві у мереживних сукнях: сестри Спенсер побували на світській тусовці у Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Обидві у мереживних сукнях: сестри Спенсер побували на світській тусовці у Лондоні

Леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Сестри Спенсер відвідали світський захід у новому флагманському магазині Samsonite на Оксфорд-стріт у Лондоні.

Леді Еліза Спенсер цього дня вийшла у світ у блакитній мереживній сукні міді з білим коміром, накладними кишенями та тонким поясом на талії, до якої підібрала молочно-білу сумку на короткій ручці та сріблясті туфлі-човники на підборах, прикрашені бантами. У дівчини було розпущене біляве волосся, а на обличчі був легкий макіяж у теплих відтінках.

Леді Еліза Спенсер / © Getty Images
Леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Її сестра-близнючка леді Амелія Спенсер одяглася в мереживну білу мініатюрну сукню з бантом на грудях і короткими рукавами, підібравши до образу блакитні туфлі з круглими носами і сумку в тон таку саму, як у сестри. Амелія зібрала волосся в пучок ззаду і зробила макіяж.

Леді Амелія Спенсер / © Getty Images
Леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

А днями знамениті сестри-близнюки відвідували відкриття бутика в Лондоні, де з'явилися в інших не менш привабливих аутфітах.

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Дата публікації
Перегляди
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