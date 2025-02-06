Обидві у сукнях Michael Kors: як королева Летиція повторила образ Меланії Трамп

Королева Іспанії обрала рожеву сукню без рукавів та з поясом відтінку металік на талії для візиту до США 2018 року на зустріч із першою леді Меланією Трамп та президентом Дональдом Трампом. Летиція поєднувала сукню з рожевими туфлями-човниками та таким самим клатчем.

Дональд Трамп, король Філіп VI, Меланія Трамп та королева Летиція / Фото: Getty Images

Це фото було зроблено 19 червня 2018 року біля Білого дому. Тоді іспанська королівська родина відвідала Сан-Антоніо, штат Техас, і Новий Орлеан, штат Луїзіана, перш ніж вирушити до Вашингтона на зустріч із президентом та його дружиною.

Меланія Трамп та королева Летиція / Фото: Getty Images

Що цікаво, Меланія Трамп носила таку саму сукню, але тільки в іншому відтінку на зустріч із дружиною президента Панами Хуана Карлоса Варели — Лорени Кастільо. Зустріч відбулася також 19 червня, але лише 2017 року у Білому домі. Того дня Маліна носила блакитну сукню Michael Kors та білі туфлі-човники у принт.

Королева Летиція та Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам схожі образи Меган Маркл та Меланії Трамп.

А також те, як старша дочка Дональда Трампа – Іванка – надихається стилем принцеси Уельської Кетрін.

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