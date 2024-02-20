Обидві у твідових луках: племінниці принцеси Діани побували на модному показі у Мадриді

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери були одягнені в однакові вбрання з твіду, коли відвідали показ Lola Casademunt by Maite.

Леді Амелія поєднувала бронзову сорочку з краваткою та широкі картаті штани з туфлями на підборах. До свого образу вона також додала блискучі смарагдово-зелені сережки-люстри та сумочку з твіду до тону.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

Леді Еліза під стать своїй сестрі і одягла твідовий костюм із шортами, бежеву водолазку під фактурним піджаком і в руці тримала сумку.

Також раніше дівчата відвідали показ Michael Kors, який відбувся на Нью-Йоркському тижні моди. На ньому сестри з'явилися у штанних костюмах. Еліза одягла чорний, а Амелія білий, поєднуючи їх із босоніжками на підборах із відкритими носами.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

Читайте також: