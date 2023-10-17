Обидві у вечірніх сукнях: королева Сільвія з дочкою принцесою Мадлен на галавечорі

Там королівські особи відвідали галаконцерт Всесвітнього дитячого фонду 2023 року на Парк-авеню, де з'явилися у розкішних вечірніх сукнях.

79-річна королева Сільвія була у смарагдовій сукні в підлогу, яка переливалася стразами та була з довгими рукавами. У неї було красиво укладене волосся, вона зробила насичений макіяж очей і підкреслила рожевою помадою губи. У Сільвії був манікюр, на пальці виблискувало кілька золотих каблучок, а в руках був букет квітів.

Її 41-річна дочка Мадлен одягла вечірню синю сукню з оголеними плечима, а до неї підібрала золоті босоніжки та клатч до тону. Принцеса мала червоний манікюр, годинник і кілька браслетів на зап'ясті, а також педикюр. Волосся Мадлен зібрала в пучок, залишивши попереду кілька пасм, а у вухах у неї були золоті сережки-кільця. Макіяж вона також зробила насичений, підкресливши очі та губи.

Принцеса Мадлен та королева Сільвія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого свого виходу королева Сільвія вийшла на публіку в білому штанному костюмі і теж мала дуже стильний вигляд.

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