Обидві у вечірніх сукнях: як принцеса Діана та княгиня Грейс Келлі на благодійний концерт ходили

Княгиня Монако Грейс Келлі була бажаною гостею у Британії та у королівській родині.

Грейс Келлі була серед гостей на весіллі принцеси Діани та принца Уельського Чарльза у липні 1981 року. Нещодавно ми згадували її образ того дня.

Принцеса Грейс Келлі та її син принц Альбер на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани, 1981 рік, Лондон / Фото: Getty Images

Того ж 1981 року в Лондоні княгиня Монако в компанії Чарльза і Діани, нової пари Уельських, відвідала благодійний концерт зі збору коштів і прийом на допомогу Королівському оперному театру в Лондоні. Того вечора Грейс Келлі сяяла у фіолетовій об'ємній сукні, з косою на голові, у перлинних сережках і з довгою прикрасою на шиї. В руках у неї був маленький світлий клатч, а на пальцях кілька золотих каблучок.

Принцеса Уельська Діана того дня була в чорній сукні без бретельок, з чорним клатчем у руках і з лаконічним діамантовим кольє на шиї. На ній також були сережки та браслет, її фірмове укладання та макіяж.

Принцеса Діана, княгиня Грейс Келлі та принц Чарльз, 1981 рік / Фото: Getty Images

За рік Грейс Келлі трагічно загинула в автокатастрофі. На похороні княгині Монако саме принцеса Діана з дозволу королеви Єлизавети II представляла британську королівську родину.

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