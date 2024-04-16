Обидві у вечірніх сукнях: як принцеса Діана та княгиня Грейс Келлі на благодійний концерт ходили

Княгиня Монако Грейс Келлі була бажаною гостею у Британії та у королівській родині.
Грейс Келлі була серед гостей на весіллі принцеси Діани та принца Уельського Чарльза у липні 1981 року. Нещодавно ми згадували її образ того дня.
Того ж 1981 року в Лондоні княгиня Монако в компанії Чарльза і Діани, нової пари Уельських, відвідала благодійний концерт зі збору коштів і прийом на допомогу Королівському оперному театру в Лондоні. Того вечора Грейс Келлі сяяла у фіолетовій об'ємній сукні, з косою на голові, у перлинних сережках і з довгою прикрасою на шиї. В руках у неї був маленький світлий клатч, а на пальцях кілька золотих каблучок.
Принцеса Уельська Діана того дня була в чорній сукні без бретельок, з чорним клатчем у руках і з лаконічним діамантовим кольє на шиї. На ній також були сережки та браслет, її фірмове укладання та макіяж.
За рік Грейс Келлі трагічно загинула в автокатастрофі. На похороні княгині Монако саме принцеса Діана з дозволу королеви Єлизавети II представляла британську королівську родину.
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