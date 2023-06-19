Обидві у яскравих сукнях: племінниці принцеси Діани відвідали турнір з поло

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери відвідали турнір Cartier Queen's Cup Polo у клубі Guards Polo Club у Егамі, Англія.

Еліза одягла синю сукню з мереживним оздобленням довжини міді, з накладними кишенями, золотими ґудзиками та тонким поясом на талії. Взута дівчина була в золоті босоніжки на підборах, а в руці тримала золоту сумку. З прикрас на ній були лаконічні сережки у вухах і браслет у вигляді цвяха на зап'ясті, а на пальці виблискувала квіткова каблучка.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

Леді Амелія була в червоній сукні з квадратним декольте, яка також була з мереживним оздобленням. Образ вона доповнила такими ж босоніжками, як у сестри, але тільки сріблястими та сумкою до тону. На грудях у Амелії була довга підвіска, а у вухах маленькі сережки-кільця.

Раніше сестри Спенсер відвідували разом квіткову виставку в Челсі. Нагадаємо, Chelsea Flower Show було одним із улюблених весняних заходів покійної королеви Єлизавети II. Минулого року вона з'явилася там востаннє.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

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