Обидві у яскравих сукнях: племінниці принцеси Діани відвідали турнір з поло

Племінниці принцеси Діани часто виходять у світ разом. Учора сестри продемонстрували чергові яскраві образи на публічному заході.
Леді Еліза та леді Амелія Спенсери відвідали турнір Cartier Queen's Cup Polo у клубі Guards Polo Club у Егамі, Англія.
Еліза одягла синю сукню з мереживним оздобленням довжини міді, з накладними кишенями, золотими ґудзиками та тонким поясом на талії. Взута дівчина була в золоті босоніжки на підборах, а в руці тримала золоту сумку. З прикрас на ній були лаконічні сережки у вухах і браслет у вигляді цвяха на зап'ясті, а на пальці виблискувала квіткова каблучка.
Леді Амелія була в червоній сукні з квадратним декольте, яка також була з мереживним оздобленням. Образ вона доповнила такими ж босоніжками, як у сестри, але тільки сріблястими та сумкою до тону. На грудях у Амелії була довга підвіска, а у вухах маленькі сережки-кільця.
Раніше сестри Спенсер відвідували разом квіткову виставку в Челсі. Нагадаємо, Chelsea Flower Show було одним із улюблених весняних заходів покійної королеви Єлизавети II. Минулого року вона з'явилася там востаннє.
Читайте також:
- У купальнику та в обіймах чоловіка: леді Амелія Спенсер показала, як проводить медовий місяць на Мальдівах
- Виблиснула пікантним декольте: леді Амелія Віндзор на церемонії в Королівському Альберт-Холі
- У блискучих сукнях та гарних прикрасах: леді Амелія та Еліза Спенсери на світській церемонії у Лондоні