Обидві в білому вбранні: королева Камілла та Бріжит Макрон із чоловіками на пам'ятному заході в Нормандії

Сьогодні в Нормандії проводяться різноманітні заходи, присвячені офіційному святкуванню 80-ї річниці висадки десанту, що відбулася 6 червня 1944 року.

Чарльз і Камілла прибули до Нормандії, щоб відзначити 80-річчя висадки десанту під час операції "Оверлорд" 6 червня 1944 року під час Другої світової війни та вшанувати пам'ять полеглих солдатів.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

До короля та королеви приєдналися президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

76-річна Камілла мала елегантний вигляд в білому ансамблі Anna Valentine з металевими заклепками навколо коміра і рукавів, вона доповнила лук білою шкіряною сумкою теж від Anna Valentine, кремовими рукавичками, крислатим капелюхом і туфлями на підборах Eliot Zed.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

Як прикраси Камілла обрала пару перлинних сережок, свою підвіску з синім топазом від Kiki McDonough Apollo і діамантовий кулон з жовтого золота, а також одягла брошку королеви Єлизавети II, яка має форму раковини-гребінця, повністю посипану діамантами. Трохи вище від цієї прикрас Камілла прикріпила й макову брошку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз був одягнений у військову форму та кашкет.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

Президент Еммануель Макрон одягнув чорний елегантний костюм. Білу сорочку та краватку. А його дружина Бріжит одяглася в молочно-біле пальто, туфлі-човники на підборах до тону, у руках тримала невеликий металевий клатч. На зап'ясті у неї виблискувало кілька золотих браслетів і каблучка на пальці. Зачіска була класичною, а макіяж досить насичений.

Камілла та Бріжіт поклали вінки до Меморіалу Британської Нормандії у місті Вер-сюр-Мер з видом на Золотий пляж, один із трьох пляжів, де британські війська висадилися на берег у день "Д".

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

Французькі ЗМІ пишуть, що президентське подружжя запізнилося на захід і змусило короля і королеву чекати на них цілих двадцять хвилин.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, вчора король Чарльз та королева Камілла відвідали пам'ятний захід у Портсмуті. Саме з цього міста 1944 року десятки тисяч солдатів вирушили до Нормандії для участі в операції "Оверлорд". На церемонії також був присутній принц Уельський Вільям, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті.

Король Чарльз та королева Камілла з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон присутні на пам'ятній церемонії, присвяченій 80-річчю висадки союзників у Нормандії / Фото: Associated Press

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