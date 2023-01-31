Обидві в червоному: битва луків принцеси Уельської та герцогині Сассекської

Принцеса Уельська Кетрін учора на захід приїхала у червоному штанному костюмі. І мала такий ефектний вигляд, що нам згадався не менш яскравий лук Меган, герцогині Сассекської. За який, до речі, її критикували.

Кетрін приїхала до лондонської штабквартири BAFTA, де відбулася презентація її проєкту у червоному штанному костюмі від Alexander McQueen, у червоних замшевих човниках від Gianvito Rossi та з клатчем у тон від Miu Miu. Образ вийшов захопливим. І хоча Кейт не вперше носить червоний колір, варто зазначити, як він їй пасує.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

А ось Меган, герцогиня Сассекська у листопаді 2021 року була присутня разом із чоловіком Гаррі на галаконцерті та церемонії Salute to Freedom у Нью-Йорку.

Тоді Гаррі вручав першу нагороду "Безстрашна доблесть" п'ятьом військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей. А Меган супроводжувала чоловіка в цій поїздці і вийшла на доріжку на тій церемонії у сукні, про яку потім ще довго говорили.

Принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Одягнена Меган була у червону сукню з відвертим декольте та шлейфом від Carolina Herrera. Вбрання було їй трохи замале, мабуть, герцогиня тоді ще не прийшла у форму після народження другої дитини.

Кейт та Меган

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