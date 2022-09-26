Обидві в костюмах Alexander McQueen: битва луків принцеси Уельської та королеви Ранії

Нещодавно ми розглядали три красиві образи, які королева Ранія продемонструвала на публіці під час свого візиту до Нью-Йорка.

Королева Йорданії відвідала кілька заходів, зокрема й ефір на шоу "Доброго ранку, Америко", куди приїхала в ніжно-рожевому костюмі від Alexander McQueen, туфлях-човниках в тон від Dior і з білою плетеною сумкою в руках і доповнила свій образ макіяжем та укладанням.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Блейзер оверсайз та штани обтислого крою сиділи на фігурі 52-річної Ранії чудово. Блейзер застібався на один єдиний ґудзик з одного боку і був асиметричним, причому одна сторона блейзера була трохи довшою за іншу.

Є ще одна королівська особа, яка любить носити рожевий костюм Alexander McQueen. Це принцеса Уельська, Кетрін, яка в середині червня 2022 року одягала таке вбрання на зустріч із міністрами уряду Королівського фонду раннього дитинства в Королівському інституті в Лондоні.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Її костюм дещо відрізнявся за дизайном, Кейт підібрала в ньому білий топ та туфлі-човники на підборах, доповнивши літній аутфіт сережками та намистом від Mappin & Webb, а також простим укладанням та денним макіяжем.

Принцеса Уельська та королева Ранія / Фото: Getty Images

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